Dresdner Feuerwehr will Brand löschen: Plötzlich fährt Auto in Einsatzstelle

Dresden - Zwischenfall in Dresden-Übigau ! Am Mittwochabend ist ein Auto plötzlich in eine abgesperrte Einsatzstelle gefahren.

Ein Autofahrer (60) hat am Mittwoch auf der Washingtonstraße kurz vor der Kreuzung zur Lommatzscher Straße eine abgesperrte Einsatzstelle übersehen. (Archivbild) © Holm Helis

Dabei handelte es sich um einen Skoda, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte, wie Polizei-Sprecher Uwe Hofmann (41) gegenüber TAG24 erklärte. Weil Ödland gebrannt habe, sei eine Spur der Washingtonstraße zwischen der Flutrinne und der Lommatzscher Straße stadtauswärts gesperrt worden.

Nach Feuerwehrangaben waren Pylonen und Blitzleuchten aufgestellt. Der Skoda-Fahrer (60) habe dieses Absicherungsmaterial zerstört. "Es entstand ein Schaden von 250 Euro", ergänzt Hofmann. Der 60-Jährige habe eine Anzeige wegen der Verkehrsordnungswidrigkeit erhalten.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Für die Feuerwehr war es längst nicht der einzige Vegetationsbrand. So war am Mittwoch etwa auch die Dresdner Heide betroffen – und das sogar zweimal. "Am Abend kam es im Bereich der bereits am Vormittag betroffenen Waldfläche erneut zu einem Brandausbruch auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern", berichtet Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46).

Mit Gießkannen, Kübelspritzen, Dunghacken und Schaufelns sowie einem Strahlrohr seien die Flammen bekämpft worden.