Spektakulärer Rettungseinsatz! Hündin "Mara" aus Rohr gerettet

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Am Donnerstagvormittag blieb eine Hündin in einem Rohr in Dresden-Laubegast stecken. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.

Von Anne-Sophie Mielke

Laubegast - Aufatmen in Dresden-Laubegast! Die elfjährige Hündin, die am Vormittag auf der Jagd nach einem Wildtier in einem 20-Meter-Rohr stecken geblieben war, konnte gerettet werden. In der Metallröhre befand sich überraschenderweise noch ein weiteres Tier.

Hündin "Mara" wurde bei einem spektakulären Rettungseinsatz aus dem Rohr geholt.
Hündin "Mara" wurde bei einem spektakulären Rettungseinsatz aus dem Rohr geholt.  © Feuerwehr Dresden

Mehrere Stunden lang war der Belgische Schäferhund in einem etwa 20 Meter langen Rohr nahe dem "toom"-Baumarkt direkt unter einer asphaltierten Straße gefangen gewesen. Offenbar war der Vierbeiner einem Dachs nachgejagt und dabei in das Metallrohr geraten.

Aus eigener Kraft gelang es der Hündin nicht, sich zu befreien.

Ein Bagger des Technischen Hilfswerkes hob dann die Erde im Bereich aus, wodurch man schließlich an das etwa zwei bis drei Meter tief liegende Metallrohr, in welchem das Tier steckte, herankam.

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Gegen 13.30 Uhr dann die gute Nachricht: Hündin "Mara" konnte gerettet werden und ist wohlauf.

Die Rettung war alles andere als leicht, von keiner Seite bestand ein direkter Zugang zur Hündin, hieß es zuvor seitens der Feuerwehr. Damit die Hündin nicht erstickte, wurde mit einem Lüfter Frischluft in das Rohr geblasen.

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Der Moment der Rettung: Hündin Mara ist endlich befreit!
Der Moment der Rettung: Hündin Mara ist endlich befreit!  © Bildmontage/xcitepress/Benedict Bartsch (2)
In diesem Rohr in Dresden-Laubegast steckte die Hündin fest. Ein Lüfter blies Frischluft in die Öffnung, um die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.
In diesem Rohr in Dresden-Laubegast steckte die Hündin fest. Ein Lüfter blies Frischluft in die Öffnung, um die Sauerstoffversorgung sicherzustellen.  © Feuerwehr Dresden
Das Technische Hilfswerk rückte mit einem Bagger an, um die Erde oberhalb des Rohrs abzutragen. Dafür musste auf ein Asphalt-Weg aufgebaggert werden.
Das Technische Hilfswerk rückte mit einem Bagger an, um die Erde oberhalb des Rohrs abzutragen. Dafür musste auf ein Asphalt-Weg aufgebaggert werden.  © xcitepress/Benedict Bartsch

Hündin und Dachs steckten gemeinsam im Rohr fest

Die Helden des Tages: Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW und der Polizeibehörde mit Mara und ihrem Herrchen.
Die Helden des Tages: Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW und der Polizeibehörde mit Mara und ihrem Herrchen.  © xcitepress/Benedict Bartsch

Ein Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) wurde hinzugezogen, der mögliche Rettungswege und technische Maßnahmen prüfte, um den Schäferhund aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Mithilfe eines Laserentfernungsmessers wurde zunächst die Position des Tieres im Rohr ermittelt. Dann rückte schwere Räum- und Bergetechnik in Form eines THW-Baggers auf den "toom"-Parkplatz an. Damit wurde der darüberliegende Boden abgetragen.

"Die letzten Zentimeter wurden vorsichtig mit Muskelkraft und Schaufeln freigelegt", erklärte die Feuerwehr. Währenddessen stellten die Retter fest, dass sich auch der Dachs noch im Rohr befand.

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Kurz darauf konnte Mara mit Unterstützung ihres Herrchens gerettet werden. Sie blieb glücklicherweise unverletzt. Der Dachs hätte hingegen eher "wenig Interesse" an den Rettungsmaßnahmen gezeigt und sich erst später in einem ruhigen Moment herausgetraut.

Insgesamt 20 Kräfte waren an der Rettungsaktion beteiligt - darunter THW, Polizeibehörde und Berufsfeuerwehr.

Originalartikel 12.16 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.17 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage/xcitepress/Benedict Bartsch (2)

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