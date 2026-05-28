Spektakulärer Rettungseinsatz! Hündin "Mara" aus Rohr gerettet

Laubegast - Aufatmen in Dresden-Laubegast! Die elfjährige Hündin, die am Vormittag auf der Jagd nach einem Wildtier in einem 20-Meter-Rohr stecken geblieben war, konnte gerettet werden. In der Metallröhre befand sich überraschenderweise noch ein weiteres Tier.

Hündin "Mara" wurde bei einem spektakulären Rettungseinsatz aus dem Rohr geholt. © Feuerwehr Dresden

Mehrere Stunden lang war der Belgische Schäferhund in einem etwa 20 Meter langen Rohr nahe dem "toom"-Baumarkt direkt unter einer asphaltierten Straße gefangen gewesen. Offenbar war der Vierbeiner einem Dachs nachgejagt und dabei in das Metallrohr geraten.

Aus eigener Kraft gelang es der Hündin nicht, sich zu befreien.

Ein Bagger des Technischen Hilfswerkes hob dann die Erde im Bereich aus, wodurch man schließlich an das etwa zwei bis drei Meter tief liegende Metallrohr, in welchem das Tier steckte, herankam.

Gegen 13.30 Uhr dann die gute Nachricht: Hündin "Mara" konnte gerettet werden und ist wohlauf.

Die Rettung war alles andere als leicht, von keiner Seite bestand ein direkter Zugang zur Hündin, hieß es zuvor seitens der Feuerwehr. Damit die Hündin nicht erstickte, wurde mit einem Lüfter Frischluft in das Rohr geblasen.