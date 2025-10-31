 705

Einsatz in der Nacht: Feuerwehr stoppt Brand in Lagerhalle

In der Nacht auf Freitag musste die Feuerwehr zu einer Lagerhalle in Bockwen ausrücken.

Von Calvin Schröder

Bockwen - In der Nacht zu Freitag schlugen plötzlich Flammen aus dem Dach einer Lagerhalle in Bockwen in der Gemeinde Klipphausen.

Die Gründe für den nächtlichen Brand sind bislang nicht bekannt.  © Roland Halkasch

Gegen 2.20 Uhr seien die Feuerwehren alarmiert worden, nachdem im Dachbereich des an ein Wohnhaus angrenzenden Gebäudes ein Brand ausgebrochen war.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus sowie auf eine auf dem Dach installierte Solaranlage übergriffen.

Um Glutnester aufzuspüren und abzulöschen, sei das Dach der Halle teilweise geöffnet worden, hieß es.

Etliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Klipphausen und Meißen waren im Einsatz. Die Restlöscharbeiten hätten bis in die frühen Morgenstunden angedauert.

Der Brand soll im Dachstuhl der Lagerhalle ausgebrochen sein.  © Roland Halkasch

Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zur Brandursache wird noch ermittelt.

