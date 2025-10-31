Mülltonnen brennen lichterloh: Rauchsäule steigt aus Innenhof hervor

Dresden - Mülltonnenbrand in der Neustadt: Am Freitagmorgen hatten Einsatzkräfte der Dresdner Feuerwehr alle Hände voll zu tun.

Mehrere Müllcontainer standen in Flammen. © Feuerwehr Dresden

Wie die Feuerwehr Dresden mitteilte, ereignete sich der Brand gegen 6.30 Uhr in einem Innenhof an der Tieckstraße/Bautzner Straße in der Inneren Neustadt.

16 Einsatzkräfte der Feuerwehr Albertstadt wurden alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine sichtbare Rauchsäule erkennbar.

Vor Ort standen Müllcontainer und die Überreste eines Mülltonnenunterstandes in Flammen. Die Kameraden gingen mit einem Trupp unter Atemschutz gegen das Feuer vor und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Zwei angrenzende Gebäudefassaden wurden durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen, Fensterscheiben im Erdgeschoss wurden beschädigt.

Die Räume selbst blieben unversehrt, es drang kein Rauch in die Innenräume ein.