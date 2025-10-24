Dichter Rauch im Heizungsraum: Feuerwehr eilt zu Kindergarten

Von Clemens Grosz

Stürza (Landkreis Dürrröhrsdorf-Dittersbach) - Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr zum Kindergarten "Bachflöhe" in Stürza gerufen.

Im Kindergarten Bachflöhe ging der Feuermelder an.
Im Kindergarten Bachflöhe ging der Feuermelder an.  © Marko Förster

Gegen 12.40 Uhr sprang der Feuermelder an. Im Heizungsraum der Kita hatte es plötzlich geraucht.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zehn Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren sowie zwei Erzieherinnen in der Einrichtung, berichtet ein Reporter von der Einsatzstelle.

Die Betreuer brachten die Kinder ins Freie. Wenig später war die alarmierte Feuerwehr vor Ort.

Ein offenes Feuer konnte nicht festgestellt werden. Die Pelletheizung hatte offenbar einen technischen Defekt. Die Feuerwehr konnte das Problem lösen, stellte die Heizung ab.

Der Einsatzleiter nimmt die Problem-Heizung außer Betrieb.
Der Einsatzleiter nimmt die Problem-Heizung außer Betrieb.  © Marko Förster

Verletzt wurde niemand, sagte ein Polizeisprecher zu TAG24. Es sei auch kein Sachschaden gemeldet worden. Weiteres dürfte ein Techniker klären.

Titelfoto: Marko Förster

