19.05.2024 Feuerwehr befreit Mädchen (1) aus Abflussrohr!

Ein Mädchen steckte am Samstag auf einem Balkon in Niedersedlitz in einem Abflussrohr fest. Ihre verzweifelte Mutter musste die Feuerwehr alarmieren.

Von Emma Schwarze

Dresden - Ein einjähriges Mädchen steckte am Samstag auf dem Balkon einer Wohnung in Niedersedlitz mit der Hand in einem Abflussrohr fest. Ihre verzweifelte Mutter musste die Feuerwehr alarmieren. 12 Kameraden eilten der eingeklemmten Einjährigen zu Hilfe. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Wie die Feuerwehr Dresden am Sonntagmorgen mitteilte, klemmte das Kind mit der rechten Hand in einem Rohr, welches Regenwasser vom Balkon der Wohnung hinabführt. Alle Versuche der Angehörigen, das Mädchen zu befreien, scheiterten, sodass sie verzweifelt die Einsatzkräfte herbeirufen mussten. "Gemeinsam mit der Mutter wurde zunächst beruhigend auf das kleine Mädchen eingewirkt und der Arm stabilisiert", erklärte Feuerwehrsprecher Michael Klahre (44). Dresden Feuerwehreinsatz Feuerwehr rückt wegen Brand auf Balkon aus Gleichzeitig demontierten die Kameraden das Abflussrohr und befreiten die Hand des Mädchens "mit einer gehörigen Portion Schmiermittel" unversehrt aus dem Rohr. Im Anschluss konnte die Kleine ihrer erleichterten Mutter wieder in die Arme fallen.

