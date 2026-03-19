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Elektro-Brand in Klinikum: Aufnahme von ambulanten Patienten gestoppt!

In den frühen Donnerstagsmorgenstunden kam es auf der Friedrichstraße (Dresden-Friedrichstadt) im Städtischen Klinikum Friedrichstadt zu einem Brand.

Von Jennifer Schneider

Dresden - In den frühen Donnerstagsmorgenstunden kam es auf der Friedrichstraße im Städtischen Klinikum Friedrichstadt zu einem Brand. Die Ursache des Feuerwehreinsatzes war dabei eine Elektroanlage.

Rund 50 Einsatzkräfte waren am Donnerstag vor Ort.
Rund 50 Einsatzkräfte waren am Donnerstag vor Ort.  © Roland Halkasch

Aus noch bislang unbekannter Ursache fing die betroffene Anlage gegen 3.19 Uhr im Krankenhaus Feuer, berichtete die Dresdner Feuerwehr. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der betroffene Raum sorgfältig gelüftet.

Wie die Feuerwehr mitteilte, kontrollierten die Einsatzkräfte auch die umliegenden Gebäude, um weitere Gefahren und Schäden anschließen zu können. Nur wenige Stunden zuvor kam es in der Innenstadt zu einem Stromausfall - inwiefern der Vorfall mit dem Brand im Zusammenhang steht, wird derzeit geprüft.

Nach dem Einsatz informierten die Helfer das Klinikpersonal über den Brand an der Elektroanlage. Gemeinsam stellte die Feuerwehr und das medizinische Fachpersonal sicher, dass die Patienten außer Gefahr waren.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand zügig löschen.
Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand zügig löschen.  © Fotomontage/Roland Halkasch
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Die Helfer informierten nach dem Feuer umgehend das Klinikpersonal.
Die Helfer informierten nach dem Feuer umgehend das Klinikpersonal.  © Roland Halkasch

Aufgrund des Brandes können am Donnerstag vorerst keine neuen Patienten in der Notaufnahme und im ambulanten Bereich aufgenommen werden, erklärte ein Feuerwehrsprecher.

Zudem setzte die Leitung des Städtischen Klinikums Friedrichstadt vorsorglich alle geplanten Operationen für Donnerstag aus. Auch Krankentransporte von und zum Krankenhaus sind derzeit nicht möglich.

Titelfoto: Fotomontage/Roland Halkasch

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