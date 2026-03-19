Elektro-Brand in Klinikum: Aufnahme von ambulanten Patienten gestoppt!

Dresden - In den frühen Donnerstagsmorgenstunden kam es auf der Friedrichstraße im Städtischen Klinikum Friedrichstadt zu einem Brand. Die Ursache des Feuerwehreinsatzes war dabei eine Elektroanlage.

Rund 50 Einsatzkräfte waren am Donnerstag vor Ort. © Roland Halkasch

Aus noch bislang unbekannter Ursache fing die betroffene Anlage gegen 3.19 Uhr im Krankenhaus Feuer, berichtete die Dresdner Feuerwehr. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der betroffene Raum sorgfältig gelüftet.

Wie die Feuerwehr mitteilte, kontrollierten die Einsatzkräfte auch die umliegenden Gebäude, um weitere Gefahren und Schäden anschließen zu können. Nur wenige Stunden zuvor kam es in der Innenstadt zu einem Stromausfall - inwiefern der Vorfall mit dem Brand im Zusammenhang steht, wird derzeit geprüft.

Nach dem Einsatz informierten die Helfer das Klinikpersonal über den Brand an der Elektroanlage. Gemeinsam stellte die Feuerwehr und das medizinische Fachpersonal sicher, dass die Patienten außer Gefahr waren.