Elektro-Brand in Klinikum: Aufnahme von ambulanten Patienten gestoppt!
Dresden - In den frühen Donnerstagsmorgenstunden kam es auf der Friedrichstraße im Städtischen Klinikum Friedrichstadt zu einem Brand. Die Ursache des Feuerwehreinsatzes war dabei eine Elektroanlage.
Aus noch bislang unbekannter Ursache fing die betroffene Anlage gegen 3.19 Uhr im Krankenhaus Feuer, berichtete die Dresdner Feuerwehr. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und brachte die Flammen rasch unter Kontrolle. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der betroffene Raum sorgfältig gelüftet.
Wie die Feuerwehr mitteilte, kontrollierten die Einsatzkräfte auch die umliegenden Gebäude, um weitere Gefahren und Schäden anschließen zu können. Nur wenige Stunden zuvor kam es in der Innenstadt zu einem Stromausfall - inwiefern der Vorfall mit dem Brand im Zusammenhang steht, wird derzeit geprüft.
Nach dem Einsatz informierten die Helfer das Klinikpersonal über den Brand an der Elektroanlage. Gemeinsam stellte die Feuerwehr und das medizinische Fachpersonal sicher, dass die Patienten außer Gefahr waren.
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Aufgrund des Brandes können am Donnerstag vorerst keine neuen Patienten in der Notaufnahme und im ambulanten Bereich aufgenommen werden, erklärte ein Feuerwehrsprecher.
Zudem setzte die Leitung des Städtischen Klinikums Friedrichstadt vorsorglich alle geplanten Operationen für Donnerstag aus. Auch Krankentransporte von und zum Krankenhaus sind derzeit nicht möglich.
Titelfoto: Fotomontage/Roland Halkasch