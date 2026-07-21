Erst am Morgen, dann am Abend: Feuerwehr muss zweimal zum selben Haus anrücken

Dresden - Am Montag hat es auf der Haydnstraße in Dresden gleich zweimal in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.

Die Feuerwehr musste am Montag gleich zweimal zur Haydnstraße ausrücken. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden auf TAG24-Anfrage bestätigte, kam es am frühen Montagmorgen gegen 5 Uhr bereits zu einem Kellerbrand des Gebäudes im Stadtteil Striesen.

Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer schnell löschen.

Doch gegen 23.55 Uhr brannte es erneut in einer Kellerbox. Der Rauch breitete sich dabei schnell im Treppenhaus aus.

Mehrere Bewohner hatten das Gebäude laut Feuerwehrsprecher Michael Klahre bereits selbstständig verlassen. Andere wurden von Einsatzkräften sicher ins Freie begleitet.

"Zwei Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und zur Kontrolle des Gebäudes vor", so Klahre.

Auch dieses Feuer konnte die Feuerwehr zügig löschen. Dabei kam ein Strahlrohr zum Einsatz. Anschließend wurde das Treppenhaus mit einem Hochleistungslüfter entraucht.