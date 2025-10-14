 23.051

Explosion in Dresdner Dachgeschoss-Wohnung: Feuerwehr im Einsatz

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Lauter Knall in Dresden-Niedersedlitz! Am Dienstagmittag ereignete sich in einer Dachgeschosswohnung am Amaryllenweg eine Explosion.

In einer Dachgeschosswohnung in Niedersedlitz brach am Dienstag ein Feuer aus.
© Roland Halkasch

Laut Feuerwehr ist die Ursache dafür noch unbekannt. Als Folge habe sich ein Brand entwickelt.

Die Flammen hätten Teile des Mehrfamilienhauses beschädigt. Mit einem Strahlrohr sei das Feuer zügig bekämpft worden.

"Eine Katze wurde gerettet, Personen kamen nicht zu Schaden", lautet die gute Nachricht bei "Threads".

Laut eines Fotoreporters war der Bewohner der betroffenen Räumlichkeiten zunächst nicht anwesend, sei erst im späteren Verlauf des Einsatzes vor Ort eingetroffen. Ob er vorübergehend woanders unterkommen muss, werde gegenwärtig geprüft.

Eine Drehleiter kam zur Brandbekämpfung zum Einsatz.
© Roland Halkasch

Behinderungen im ÖPNV

Die Lugaer Straße war im Rahmen der Löscharbeiten voll gesperrt, weshalb die Buslinie 65 für eine halbe Stunde nur verkürzt fahren konnte.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet.

Titelfoto: Roland Halkasch

