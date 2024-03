Fahrlässige Brandstiftung? Flammen auf drei Balkons in Dresden!

Dresden - Am späten Mittwochabend rückte die Feuerwehr Dresden nach Strehlen aus, mehrere Balkone an einem Mehrfamilienhaus zu löschen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Am späten Donnerstagabend brannten an der Corinthstraße mehrere Balkone. © Roland Halkasch

Gegen 22.27 Uhr standen gleich drei Balkone eines Gebäudes an der Corinthstraße in Flammen, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 am Donnerstagmorgen.

Die Brandursache ist bisher nicht bekannt und wird nun ermittelt. Bisher geht die Polizei von einer fahrlässigen Brandstiftung aus.

Im Zuge des Feuers von großem Ausmaß wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand verletzt.

Bildaufnahmen vom Einsatzort zeigen unterdessen, wie die Einsatzkräfte der Feuerwehr von einem angrenzenden Gerüstbau aus mit einem Strahlrohr die Gebäudefassade löschen.