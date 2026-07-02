Flammen in Lockwitzer Abfall-Firma: Einsatz zieht sich bis in die Nacht

Dresden - Großeinsatz der Feuerwehr in Dresden-Lockwitz ! Am Donnerstagabend ist ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingbetriebs ausgebrochen. Später gab es Entwarnung.

Eine dichte, dunkle Rauchwolke stieg am Abend den Himmel empor. © privat

Nach Angaben der Polizei ging eine erste Meldung über das Feuer kurz vor 20 Uhr bei Behörden ein. "Der Brand ist noch nicht gelöscht, allerdings unter Kontrolle", teilte Feuerwehrsprecher Michael Klahre knapp zwei Stunden nach Ausbruch mit. Dennoch: "Dieser Einsatz wird sich noch einige Zeit hinziehen", so Klahre - vermutlich bis in die Nacht hinein.

In einem der Gebäude auf dem Firmengelände brannten Kunststoffflocken. Das Feuer griff auf die Halle über. 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und bekämpften die Flammen. Auch ein unbemanntes Löschfahrzeug kam zum Einsatz. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte laut Feuerwehr verhindert werden.

"Es kommt zu massiver Rauchentwicklung", teilte Feuerwehrsprecher Klahre kurz nach Brandausbruch gegenüber TAG24 mit. 20.25 Uhr warnte die Integrierte Regionalleitstelle Dresden über Warnapps vor dem Großbrand und empfahl, das betroffene Gebiet um die Maxener Straße großflächig zu meiden.

Anwohnern wurde geraten: "Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab." Stunden später ließ die starke Rauchentwicklung nach, so Klahre. Die Warnung wurde aufgehoben, starker Geruch blieb.

Nach ersten Angaben der Feuerwehr wurden keine Menschen verletzt. Wieso der Brand ausbrach, war noch unklar.