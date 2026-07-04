Hochhaus-Brand: Feuerwehr kämpft im 13. Obergeschoss gegen Flammen und geplatzte Wasserleitung

Dresden - In einem Hochhaus im Dresdner Stadtteil Großzschachwitz hat am Samstagnachmittag ein Feuer gewütet.

Der Brand war auf einem Balkon im 13. Geschoss ausgebrochen. © Roland Halkasch

Um kurz nach 15 Uhr war an der Rathener Straße aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Brand auf dem Balkon einer Wohnung im 13. Obergeschoss ausgebrochen, wie die Feuerwehr Dresden am Abend mitteilte.

Da der Mieter beim Verlassen der Wohnung vorbildlich die Wohnungstür verschloss, mussten sich die Einsatzkräfte nicht mit einem verqualmten Treppenhaus rumschlagen und konnten direkt mit den Löscharbeiten in der Wohnung beginnen. Verletzt wurde niemand.

Erschwert wurde der Löscheinsatz dagegen durch eine Wasserleitung, die durch die Flammen beschädigt wurde, platzte und unkontrolliert Wasser in der Wohnung verspritzte. Die Wasserversorgung des Gebäudes wurde daraufhin unterbrochen.

Die Feuerwehr konnte dabei nicht verhindern, dass Löschwasser in einen Versorgungsschacht gelangte. Aus diesem Grund könnte es in den nächsten Tagen vorkommen, dass in darunter liegenden Wohnungen feuchte Stellen auftreten, erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre gegenüber TAG24.