Rauchwolke über Radebeul: Zwei Menschen bei Garagen-Brand verletzt

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Feuerwehrkräfte mussten am Dienstagmittag einen Brand in Radebeul unter Kontrolle bringen. Eine Garage hatte Feuer gefangen.

Von Emelie Herrmann

Radebeul - Feuerwehrkräfte mussten am Dienstagmittag in Radebeul (Landkreis Meißen) ausrücken.

Eine Garage hatte am Mittag in Radebeul Feuer gefangen.
Eine Garage hatte am Mittag in Radebeul Feuer gefangen.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.55 Uhr in die Gellertstraße alarmiert.

Bei ihrem Eintreffen stieg von einem Grundstück aus bereits eine Rauchwolke in den Himmel. Ersten Erkenntnissen zufolge war dort eine Garage in Brand geraten.

Gut anderthalb Stunden kämpften die Feuerwehrkräfte mit den Flammen, konnten diese aber schließlich unter Kontrolle bringen.

Feuerwehrleute konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen.
Feuerwehrleute konnten den Brand zügig unter Kontrolle bringen.  © Roland Halkasch
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Die Gellertstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.
Die Gellertstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.  © Roland Halkasch

Laut Polizei wurden im Zuge des Brandes zwei Menschen verletzt, genauere Angaben machte man zu den Verletzten noch nicht. Warum die Garage Feuer gefangen hatte, ist bislang unklar, ebenso wie der entstandene Sachschaden.

Die Gellertstraße musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

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