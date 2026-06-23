Rauchwolke über Radebeul: Zwei Menschen bei Garagen-Brand verletzt

Eine Garage hatte am Mittag in Radebeul Feuer gefangen. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.55 Uhr in die Gellertstraße alarmiert.

Bei ihrem Eintreffen stieg von einem Grundstück aus bereits eine Rauchwolke in den Himmel. Ersten Erkenntnissen zufolge war dort eine Garage in Brand geraten.

Gut anderthalb Stunden kämpften die Feuerwehrkräfte mit den Flammen, konnten diese aber schließlich unter Kontrolle bringen.