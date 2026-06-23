Rauchwolke über Radebeul: Zwei Menschen bei Garagen-Brand verletzt
Radebeul - Feuerwehrkräfte mussten am Dienstagmittag in Radebeul (Landkreis Meißen) ausrücken.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 11.55 Uhr in die Gellertstraße alarmiert.
Bei ihrem Eintreffen stieg von einem Grundstück aus bereits eine Rauchwolke in den Himmel. Ersten Erkenntnissen zufolge war dort eine Garage in Brand geraten.
Gut anderthalb Stunden kämpften die Feuerwehrkräfte mit den Flammen, konnten diese aber schließlich unter Kontrolle bringen.
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Laut Polizei wurden im Zuge des Brandes zwei Menschen verletzt, genauere Angaben machte man zu den Verletzten noch nicht. Warum die Garage Feuer gefangen hatte, ist bislang unklar, ebenso wie der entstandene Sachschaden.
Die Gellertstraße musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.
Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch