Feuer im Dachgeschoss: 15 Anwohner evakuiert, stundenlange Sperrung

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Am Dienstagabend musste die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand auf der Uferstraße in Meißen ausrücken. Die Uferstraße musste drei Stunden lang gesperrt werden.

Von Nick-Fabrice Vetter

Meißen - Wegen eines Wohnungsbrands am Dienstagabend musste die Uferstraße für mehrere Stunden gesperrt bleiben.

Was hat den Brand in der Dachgeschosswohnung ausgelöst?
Was hat den Brand in der Dachgeschosswohnung ausgelöst?  © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen.

Vor Ort sahen sie, dass eine Dachgeschosswohnung Feuer gefangen hatte. Umgehend evakuierten sie die 15 Bewohner des Hauses. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.

Was genau den Brand ausgelöst hat und wie hoch die Schadenssumme ist, ist derzeit noch unklar.

Bei der Uferstraße handelt es sich um eine viel befahrene Bundesstraße.
Bei der Uferstraße handelt es sich um eine viel befahrene Bundesstraße.  © Roland Halkasch
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Während den Löscharbeiten musste die Uferstraße für insgesamt drei Stunden gesperrt werden.

Am Mittwoch haben Brandursachenermittler mit der Arbeit begonnen.

Titelfoto: Roland Halkasch

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