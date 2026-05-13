Feuer im Dachgeschoss: 15 Anwohner evakuiert, stundenlange Sperrung
Meißen - Wegen eines Wohnungsbrands am Dienstagabend musste die Uferstraße für mehrere Stunden gesperrt bleiben.
Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 18.20 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen.
Vor Ort sahen sie, dass eine Dachgeschosswohnung Feuer gefangen hatte. Umgehend evakuierten sie die 15 Bewohner des Hauses. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt.
Was genau den Brand ausgelöst hat und wie hoch die Schadenssumme ist, ist derzeit noch unklar.
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Während den Löscharbeiten musste die Uferstraße für insgesamt drei Stunden gesperrt werden.
Am Mittwoch haben Brandursachenermittler mit der Arbeit begonnen.
Titelfoto: Roland Halkasch