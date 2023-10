Feuer in Dresdner Wohnblock: Automatische Brandmelder alarmieren Einsatzkräfte

Feuerwehrleute konnten die Schläuche vor Ort wieder einrollen und mussten lediglich gut durchlüften. © Feuerwehr Dresden

Wie die Feuerwehr Dresden bekannt gab, wurden sie und der Rettungsdienst am heutigen Donnerstagvormittag, gegen 10.35 Uhr, automatisch durch eine Brandmeldeanlage alarmiert.

In der vierten Etage eines Wohnhochhauses kam es zu einer Rauchentwicklung. Als die Brandbekämpfer jedoch am Ort des Geschehens ankamen, gab es für sie nicht mehr viel zu tun, außer noch einmal ordentlich durchzulüften. Aus noch unklarer Ursache waren Gegenstände in einer Wohnung in Brand geraten. Dieser konnte jedoch kurze Zeit später bereits wieder gelöscht werden.

Der Rettungsdienst musste den Mieter der Wohnung hingegen versorgen und in ein Krankenhaus bringen. Der Verdacht: Rauchgasvergiftung.