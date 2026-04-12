Feuer in Kleingarten-Verein: Lauben komplett zerstört

Dresden - Die Feuerwehr war am Sonntag in den Morgenstunden in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Friedrichstadt im Einsatz. Dort brannten gegen 8.19 Uhr mehrere Lauben.

Die Lauben wurden komplett zerstört. © Steffen Füssel

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Altonaer Straße im Kleingartenverein Emmerich-Ambroß standen bereits zwei Gartenlauben in Vollbrand.

Auch benachbarte Gebäude wurden von den Flammen angegriffen, wie die Feuerwehr berichtet.

Die Feuerwehrkräfte versuchten, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers. Dennoch wurden mehrere Lauben zerstört.

In unmittelbarer Nähe zu den verkohlten Gartenlauben liegt die Parzelle von Elke Dost (68) und Holger Naumann (62): "Die beiden Lauben nebeneinander gehören Brüdern. Man kennt sich vom Sehen und grüßt sich", berichtet Elke Dost.

Lebensgefährte Holger Naumann (68) ergänzt: "Das ist traurig auf der einen Seite, aber wir dürfen sicher von Glück sprechen."