19.09.2024 06:57 7.372 Feuer nahe KFZ-Handel: Halle in offener Bauweise brennt

Nahe einem KFZ-Handel in Lockwitz hat es am Donnerstagmorgen gebrannt, weshalb Feuerwehrleute zu einer Halle An der Niedermühle ausrückten.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Bereits in den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Brand nahe einem KFZ-Handel im Stadtteil Lockwitz ausrücken. Den Feuerwehrleuten gelang es, den Brand in einer Halle in offener Bauweise zu löschen. © Feuerwehr Dresden Wie die Feuerwehr mitteilt, konnten die Kameraden gegen 4.45 Uhr schon von weitem einen Feuerschein am Himmel erkennen, weil sich im Bereich einer Halle in offener Bauweise An der Niedermühle ein Feuer entzündet hatte. Nach TAG24-Infos sollen gelagerte Fahrzeugakkus gebrannt haben. Mit einem Strahlrohr bekämpften die Feuerwehrleute die Flammen, gingen auch vom Nachbargrundstück aus zum Löschangriff über, um eine Ausbreitung der Flammen auf ein Reifenlager zu verhindern, was auch gelang. Inzwischen ist die Rauchentwicklung nur noch minimal. Die Flammen griffen glücklicherweise nicht auf Autos oder ein nahegelegenes Reifenlager über. © Roland Halkasch Es kommt jedoch im Bereich der Dohnaer Straße in Dresden noch zu Verkehrsbehinderungen. Ermittlungen zur Brandursache laufen. 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in Lockwitz vor Ort.

