04.12.2024 17:21 3.207 Feuerwehr-Einsatz am Dresdner Congress Center: Was war da los?

Alarm am Ostra-Ufer in Dresden! Die Kameraden der Berufsfeuerwehr mussten am Mittwochnachmittag zum Internationalen Congress Center ausrücken.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Alarm am Ostra-Ufer in Dresden! Gegen 15 Uhr ertönten laute Sirenen auf der Devrientstraße. © TAG24 Die Feuerwehr musste am Mittwochnachmittag zum Internationalen Congress Center ausrücken. Dort hatte im Gebäude gegen 15 Uhr die Brandmeldeanlage (BMA) ausgelöst. Als die Kameraden zur Klärung des Sachverhalts eintrafen, hatten sich die Center-Mitarbeiter bereits ins Freie begeben. Sie konnten sich im nebenliegenden Maritim Hotel aufwärmen, das zur selben Betreiber-Gesellschaft gehört. Dresden Feuerwehreinsatz Feuer in Dresdner Schule! Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Kurz vor 15.30 Uhr war die Ursache schließlich geklärt. Es hatte einen technischen Defekt gegeben, der zum Alarm führte, wie TAG24 vom Einsatzleiter erfahren hat. Mit zwei Löschzügen war die Feuerwehr am Congress Center im Einsatz. © TAG24 Die Feuerwehr war mit insgesamt zwei Löschzügen samt Drehleiter vor Ort. Das Gebäude ist nach Abschluss der Maßnahmen wieder an den Betreiber übergeben worden.

Titelfoto: TAG24