Feuerwehr fahndet nach dem Retter-Nachwuchs von morgen

Felix (34) und Sherin (23) werben für Nachwuchs bei den Rettern. © Eric Münch

Beide sind begeistert von ihrem Beruf: Sherin ist im zweiten Ausbildungsjahr zur Notfallsanitäterin, Felix hat ausgelernt und ist Brandmeister. Die Feuerwehr lässt indes nichts anbrennen.

"Wir haben jedes Jahr Bedarf für Nachwuchs und müssen deshalb dranbleiben", so Feuerwehrsprecher Michael Klahre (43). Zum August 2024 sucht die Feuerwehr 15 Azubis für den Notfallsanitäter und 24 Brandmeisteranwärter.

Die Plakat-Suche ist der Startschuss der Kampagne "Bist du bereit", weitere Themen wie Ehrenamt oder Rettungsdienst folgen.



"Nachwuchs" gibt es auch im Fuhrpark: Am Montag übergab Katastrophenschutz-Bürgermeister Jan Pratzka (51, CDU) an der Feuerwache Altstadt acht neue Mannschaftswagen (Mercedes Vito, je 75.000 Euro) an Freiwillige Wehren.