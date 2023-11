17.11.2023 16:50 2.061 Feuerwehr in Löbtau: Was ist da los?

Die Feuerwehr rückte am Freitag in Löbtau an und begann mit den Löscharbeiten in einem leerstehenden Haus. Doch dort brannte es gar nicht. Was war da los?

Von Clemens Grosz

Dresden - Die Feuerwehr rückte am Freitag in Löbtau an und begann mit den Löscharbeiten in einem leerstehenden Haus. Doch dort brannte es gar nicht. Was war da los? Die Feuerwehr rückte am Freitag in Löbtau an. © TAG24 Als gegen 16 Uhr die Feuerwehr unter Blaulicht zur Mohorner Straße in Dresden-Löbtau kam, waren einige Anwohner wohl in großer Sorge. Sofort machten sich mehrere Kameraden unter Atemschutz daran, den vermeintlichen Brand im Erdgeschoss des leerstehenden Hauses zu löschen. Auch eine Drehleiter brachten sie vorsorglich mit. Doch an Einsatzort war kein Feuer zu sehen. Dann die Entwarnung: Es handelt sich lediglich um eine Übung, sagte ein Feuerwehrmann noch vor Ort zu einer TAG24-Reporterin. Am leer stehendem Haus übten die Kameraden für den Ernstfall. © Montage: TAG24 Nach einiger Zeit war die Übung beendet - Die Feuerwehr zog wieder ab.

Titelfoto: Montage: TAG24