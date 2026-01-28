Senior (92) fährt auf Felge, plötzlich brennt es: Benz im Dresdner Westen abgefackelt

Dresden - Feuer im Straßenverkehr! Im Dresdner Westen ist am Mittwochabend ein Mercedes-Benz abgebrannt. Ein 92-jähriger Senior saß noch kurz zuvor am Steuer der E-Klasse.

Die Feuerwehr löschte auf der Coventrystraße einen schwarzen Mercedes-Benz E300. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bekannt gab, fuhr der Mann am Abend die Coventrystraße entlang.

Gegen 17.15 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Behörde und schilderte, dass ein Autofahrer dort nur noch auf der Felge seines Wagens fuhr und offenbar zunächst nicht anhielt. Wenige Minuten später berichtete der Zeuge, wie das Auto plötzlich brannte!

Kurz nach der Reuningstraße bemerkte das offenbar auch der 92-jährige Mann am Steuer des brennenden Autos, fuhr rechts ran und befreite sich von selbst aus dem schwarzen Benz E300.

Polizei und Feuerwehr rückten an. Die Brandbekämpfer löschten das Auto und Teile der angrenzenden Lärmschutzwand, die ebenfalls angefangen hatte, zu brennen.