Feuerwehreinsatz in der Neustadt: Fünf Mülltonnen in Vollbrand!

Dresden - Feuerwehreinsatz in der Äußeren Neustadt am Montagmorgen!

Mitten in der Nacht standen an der Königsbrücker Straße plötzlich fünf Mülltonnen in Flammen. © Feuerwehr Dresden

Wie ein Pressesprecher der Feuerwehr Dresden mitteilte, war gegen 3.36 Uhr ein Feuer auf einem Mülltonnenstellplatz auf der Königsbrücker Straße ausgebrochen.

Die Ursache für den Brand ist noch unklar, als die Kameraden am Einsatzort eintrafen, standen ganze fünf Tonnen lichterloh in Flammen. Auch die Holzvertäfelung des Platzes wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen.