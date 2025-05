Flammen bei Entsorgungsbetrieb! Müllhalle abgefackelt, Brandwache über Nacht

Dresden - Am frühen Freitagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb im Dresdner Stadtteil Großzschachwitz geeilt. Laut Feuerwehr Dresden wurde der Brand noch am späten Freitagnachmittag gelöscht. Eine Brandwache blieb dennoch über Nacht vor Ort.

Alles in Kürze

Die Feuerwehr eilte am Freitagmorgen zu einem Großbrand nach Großzschachwitz. © Roland Halkasch

Wie Feuerwehrsprecher Michael Klahre (46) gegenüber TAG24 bekannt gab, wurden Einsatzkräfte am Freitag gegen 5.30 Uhr zur Straße am Lugaer Graben gerufen. Auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs, der Veolia Umweltservice Ost GmbH, brannte eine etwa 30 mal 40 Meter große Halle. In der Halle selbst wurde Müll gelagert.

"Wir versuchen mit einem massiven Löschangriff, den Brand der Halle zu begrenzen", so Klahre am frühen Freitagmorgen. Rings um die Halle befanden sich weitere Hallen, in denen ebenfalls Sortierreste gelagert wurden.

Später hieß es von der Feuerwehr, dass die brennende Halle nicht zu halten wäre. Durch die starke Hitze gab es Verformungen an der Konstruktion, ein Einsturz drohte. Das Technische Hilfswerk wurde angefordert, um bei der Beräumung der Halle und den Abriss mittels schwerer Gerätschaften zu helfen.