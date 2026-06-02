Flammen vor Hauseingang: Containerbrand in der Inneren Neustadt
Dresden - Aufregung in der Inneren Neustadt. In der Nacht zu Dienstag geriet ein etwa zehn Kubikmeter großer Container in Brand.
Wie die Feuerwehr Dresden mitteilt, brannte es gegen 23.54 Uhr am Neustädter Markt, direkt vor dem Eingangsbereich eines Wohnhauses.
Unter Atemschutz brachten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle. Anschließend wurde der Inhalt des Containers gezielt heruntergekühlt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.
Aufgrund der Lage unmittelbar vor einem bewohnten Gebäude kontrollierten die Einsatzkräfte zudem mehrere Wohnungen.
Eine Rauchgasausbreitung konnte dabei nicht festgestellt werden. Verletzt wurde auch niemand.
Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Roland Halkasch