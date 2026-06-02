Flammen vor Hauseingang: Containerbrand in der Inneren Neustadt

Dresden - Aufregung in der Inneren Neustadt . In der Nacht zu Dienstag geriet ein etwa zehn Kubikmeter großer Container in Brand.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr Dresden mitteilt, brannte es gegen 23.54 Uhr am Neustädter Markt, direkt vor dem Eingangsbereich eines Wohnhauses.

Unter Atemschutz brachten die Einsatzkräfte das Feuer schnell unter Kontrolle. Anschließend wurde der Inhalt des Containers gezielt heruntergekühlt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Aufgrund der Lage unmittelbar vor einem bewohnten Gebäude kontrollierten die Einsatzkräfte zudem mehrere Wohnungen.