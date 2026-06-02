Recyclinghof in Dresden in Flammen: Mitarbeiter im Krankenhaus
Dresden - Großeinsatz der Dresdner Feuerwehr am Montagabend. In einer Recyclinganlage in Dresden-Großzschachwitz war es zu einem Brand gekommen.
Wie die Feuerwehr Dresden mitteilt, löste gegen 21.27 Uhr die Brandmeldeanlage eines Heizkraftwerks an der Straße Am Luger Graben aus.
Ursache war ein Brand in einem Pelletbunker, aus dem dichter, dunkler Rauch aufstieg.
Mitarbeiter bemerkten das Feuer und unternahmen erste Löschversuche.
Dabei zog sich ein 59-Jähriger eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
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"Wir sind (mit) zahlreichen Kräften vor Ort und haben die Brandbekämpfung aufgenommen", schrieb die Feuerwehr kurz vor 22 Uhr auf Threads.
Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das brennende Holzmaterial und konnten so eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwendig und dauerten bis 1.37 Uhr an.
Erstmeldung am 1. Juni, 22.34 Uhr. Update am 2. Juni, 7.07 Uhr.
Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)