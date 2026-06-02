Recyclinghof in Dresden in Flammen: Mitarbeiter im Krankenhaus

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Großeinsatz der Dresdner Feuerwehr am Montagabend. Es brannte in einer Recyclinganlage in Dresden-Großzschachwitz.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Großeinsatz der Dresdner Feuerwehr am Montagabend. In einer Recyclinganlage in Dresden-Großzschachwitz war es zu einem Brand gekommen.

Insgesamt waren rund 60 Brandbekämpfer im Einsatz.
Insgesamt waren rund 60 Brandbekämpfer im Einsatz.  © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr Dresden mitteilt, löste gegen 21.27 Uhr die Brandmeldeanlage eines Heizkraftwerks an der Straße Am Luger Graben aus.

Ursache war ein Brand in einem Pelletbunker, aus dem dichter, dunkler Rauch aufstieg.

Mitarbeiter bemerkten das Feuer und unternahmen erste Löschversuche.

Dresden: Großeinsatz in Recyclingbetrieb: Sechs Meter hoher Müllberg in Flammen
Dresden Feuerwehreinsatz Großeinsatz in Recyclingbetrieb: Sechs Meter hoher Müllberg in Flammen

Dabei zog sich ein 59-Jähriger eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Hier musste die Feuerwehr löschen. Dichter Qualm stieg aus dem Pelletbunker.
Hier musste die Feuerwehr löschen. Dichter Qualm stieg aus dem Pelletbunker.  © Roland Halkasch
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"Wir sind (mit) zahlreichen Kräften vor Ort und haben die Brandbekämpfung aufgenommen", schrieb die Feuerwehr kurz vor 22 Uhr auf Threads.

Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte das brennende Holzmaterial und konnten so eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Löscharbeiten gestalteten sich jedoch aufwendig und dauerten bis 1.37 Uhr an.

Erstmeldung am 1. Juni, 22.34 Uhr. Update am 2. Juni, 7.07 Uhr.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)

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