Recyclinghof in Dresden in Flammen: Mitarbeiter im Krankenhaus

Dresden - Großeinsatz der Dresdner Feuerwehr am Montagabend. In einer Recyclinganlage in Dresden-Großzschachwitz war es zu einem Brand gekommen.

Insgesamt waren rund 60 Brandbekämpfer im Einsatz. © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr Dresden mitteilt, löste gegen 21.27 Uhr die Brandmeldeanlage eines Heizkraftwerks an der Straße Am Luger Graben aus.

Ursache war ein Brand in einem Pelletbunker, aus dem dichter, dunkler Rauch aufstieg.

Mitarbeiter bemerkten das Feuer und unternahmen erste Löschversuche.

Dabei zog sich ein 59-Jähriger eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.