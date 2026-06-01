Großeinsatz in Recyclingbetrieb: Sechs Meter hoher Müllberg in Flammen
Dresden - In Dresden-Lockwitz kam es am Sonntagnachmittag zu einem Brand in einem Recyclingbetrieb. Die automatische Löschanlage und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderten Schlimmeres.
Am Nachmittag gegen 16.30 Uhr loderten plötzlich Flammen in einer Sortierhalle des Recyclingbetriebes an der Maxener Straße. Die Oberfläche eines etwa sechs Meter hohen Müllberges brannte.
Die automatische Löschanlage des Betriebes wurde ausgelöst und verhinderte, dass sich das Feuer weiter ausbreiten konnte.
Den Rest übernahm die Feuerwehr, die nach ihrem Eintreffen sofort zum Löschangriff unter Atemschutz überging.
Während die Kameraden den Brand mit Schwerschaum unter Kontrolle brachten, beräumten Mitarbeiter des Betriebes den Bereich mit einem Bagger. Dabei stellte die Einsatzkräfte fest, dass sich der Brand nur an der Oberfläche des Müllberges befand und sich noch nicht in die tieferen Schichten ausgebreitet hatte.
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Brand in Recyclingbetrieb sorgt für Großeinsatz
Kurz nach 18 Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden. Die Feuerwehr war aus verschiedenen Stadtteilen angerückt und mit 68 Kräften vor Ort.
Es war nicht der erste Brand bei dem Unternehmen in Lockwitz: Sowohl im Juli als auch im Oktober 2024 war auf dem Gelände jeweils ein Feuer ausgebrochen.
Titelfoto: Robert Michael/dpa