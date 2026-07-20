Gasleck in Dresdner Stadtteil: Feuerwehr im Einsatz

Dresden - Alarm in Dresden-Weixdorf ! Am Montagvormittag musste die Feuerwehr auf die Schelsstraße nahe dem Flughafen-Gelände ausrücken.

Die Dresdner Feuerwehr muss sich um ein Gasleck in Weixdorf kümmern. © Threads/feuerwehr_dresden

Dort hatten Bauarbeiter eine Gasleitung beschädigt, wie die Kameraden via "Threads" mitteilten. Der betroffene Bereich sei gesichert worden.

"Gemeinsam mit Fachleuten der SachsenEnergie wird die Schadstelle freigelegt und die Leitung anschließend abgedichtet", heißt es.