Gasleck in Dresdner Stadtteil: Feuerwehr im Einsatz
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Dresden - Alarm in Dresden-Weixdorf! Am Montagvormittag musste die Feuerwehr auf die Schelsstraße nahe dem Flughafen-Gelände ausrücken.
Dort hatten Bauarbeiter eine Gasleitung beschädigt, wie die Kameraden via "Threads" mitteilten. Der betroffene Bereich sei gesichert worden.
"Gemeinsam mit Fachleuten der SachsenEnergie wird die Schadstelle freigelegt und die Leitung anschließend abgedichtet", heißt es.
Parallel dazu werde fortlaufend die Gaskonzentration in der Umgebung überwacht, um eine mögliche Explosionsgefahr jederzeit auszuschließen, so die Meldung.
Titelfoto: Threads/feuerwehr_dresden