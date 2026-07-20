Gasleck in Dresdner Stadtteil: Leitung bei Bauarbeiten beschädigt

Dresden - Alarm in Dresden-Weixdorf ! Am Montagvormittag musste die Feuerwehr auf die Schelsstraße nahe dem Flughafen-Gelände ausrücken.

Die Dresdner Feuerwehr musste sich am Montagvormittag um ein Gasleck in Weixdorf kümmern. © Threads/feuerwehr_dresden

Dort hatten Bauarbeiter eine Gasleitung beschädigt, wie die Kameraden via "Threads" mitteilten. Der betroffene Bereich sei gesichert worden.

"Die Schadstelle wurde durch einen Trupp unter Atemschutz provisorisch abgedichtet und die Gefahr gebannt", heißt es.

Während der Maßnahme sei fortlaufend die Gaskonzentration in der Umgebung überwacht worden, um eine mögliche Explosionsgefahr jederzeit auszuschließen.