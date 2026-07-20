Gasleck in Dresdner Stadtteil: Leitung bei Bauarbeiten beschädigt
Dresden - Alarm in Dresden-Weixdorf! Am Montagvormittag musste die Feuerwehr auf die Schelsstraße nahe dem Flughafen-Gelände ausrücken.
Dort hatten Bauarbeiter eine Gasleitung beschädigt, wie die Kameraden via "Threads" mitteilten. Der betroffene Bereich sei gesichert worden.
"Die Schadstelle wurde durch einen Trupp unter Atemschutz provisorisch abgedichtet und die Gefahr gebannt", heißt es.
Während der Maßnahme sei fortlaufend die Gaskonzentration in der Umgebung überwacht worden, um eine mögliche Explosionsgefahr jederzeit auszuschließen.
Die Instandsetzung würden nun Fachleute von SachsenEnergie übernehmen. "Wir beenden unseren Einsatz", teilte die Feuerwehr kurz vor 10 Uhr mit.
Erstmeldung vom 20. Juli, 9.58 Uhr. Letzte Aktualisierung am 20. Juli, 10.28 Uhr.
Titelfoto: Threads/feuerwehr_dresden