Großeinsatz an Dresdner Schulzentrum: Mehrere Personen ins Krankenhaus gebracht

11.229 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Feuerwehr rückte am Donnerstagnachmittag zu einem ABC-Alarm am BSZ für Technik "Gustav Anton Zeuner" in Dresden aus.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - ABC-Alarm an Dresdner Schulzentrum! Die Feuerwehr ist aktuell in der Johannstadt im Einsatz, wo mehrere Personen über Unwohlsein klagten. Das Gebäude wurde komplett geräumt.

Derzeit läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr an einem Schulzentrum in der Johannstadt.
Derzeit läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr an einem Schulzentrum in der Johannstadt.  © xcitepress/Finn Becker

Wie Sprecher Michael Klahre von der Dresdner Feuerwehr auf TAG24-Anfrage erklärte, erkunden die Einsatzkräfte derzeit am BSZ für Technik "Gustav Anton Zeuner" in der Gerokstraße die Lage.

Dort haben mehrere Menschen plötzlich an Husten und Atemwegsreizungen gelitten. Insgesamt 15 Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, drei von ihnen wurden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache sei nach wie vor noch nicht bekannt und werde untersucht, so Klahre. "Die Lage ist statisch." Eine Gefahr für die Öffentlichkeit würde aber nicht bestehen.

Dresden: Dresdner sehen Rauch am Himmel: Das ist der Grund
Dresden Feuerwehreinsatz Dresdner sehen Rauch am Himmel: Das ist der Grund

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von rund 90 Kräften im Einsatz.

Vor Ort kommt es aufgrund des Einsatzes zu Verkehrseinschränkungen, von denen auch der öffentliche Nahverkehr betroffen ist. Die Gerokstraße ist komplett gesperrt.

Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können.

Rund 90 Einsatzkräfte sind vor Ort.
Rund 90 Einsatzkräfte sind vor Ort.  © xcitepress/Finn Becker
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Am BSZ für Technik "Gustav Anton Zeuner" in der Gerokstraße klagten mehrere Personen plötzlich über Unwohlsein.
Am BSZ für Technik "Gustav Anton Zeuner" in der Gerokstraße klagten mehrere Personen plötzlich über Unwohlsein.  © xcitepress/Finn Becker

Großeinsatz in Johannstadt sorgt für Verkehrseinschränkungen

Wie die Dresdner Verkehrsbetriebe auf "X" (ehemals Twitter) mitteilen, muss die Tram-Linie 6 in Richtung Güntzplatz ab "Fetscherplatz" über "Krankenhaus St. Joseph-Stift" bis zum "Straßburger Platz" umgeleitet werden. Von dort aus verkehrt sie als Linie 13 weiter nach Prohlis.

Es kommt zudem zu Verspätungen der Linie EV6 in beide Richtungen und kann von der Haltestelle "Anton-/Leipziger Str." nur noch bis "Gerokstraße" verkehren.

Originaltext von 14.01 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.05 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage:xcitepress/finn becker (2)

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: