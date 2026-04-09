Großeinsatz an Dresdner Schulzentrum: Mehrere Personen ins Krankenhaus gebracht

Dresden - ABC-Alarm an Dresdner Schulzentrum! Die Feuerwehr ist aktuell in der Johannstadt im Einsatz, wo mehrere Personen über Unwohlsein klagten. Das Gebäude wurde komplett geräumt.

Derzeit läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr an einem Schulzentrum in der Johannstadt. © xcitepress/Finn Becker

Wie Sprecher Michael Klahre von der Dresdner Feuerwehr auf TAG24-Anfrage erklärte, erkunden die Einsatzkräfte derzeit am BSZ für Technik "Gustav Anton Zeuner" in der Gerokstraße die Lage.

Dort haben mehrere Menschen plötzlich an Husten und Atemwegsreizungen gelitten. Insgesamt 15 Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, drei von ihnen wurden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache sei nach wie vor noch nicht bekannt und werde untersucht, so Klahre. "Die Lage ist statisch." Eine Gefahr für die Öffentlichkeit würde aber nicht bestehen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von rund 90 Kräften im Einsatz.

Vor Ort kommt es aufgrund des Einsatzes zu Verkehrseinschränkungen, von denen auch der öffentliche Nahverkehr betroffen ist. Die Gerokstraße ist komplett gesperrt.

Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden, damit die Einsatzkräfte ungehindert arbeiten können.