Völlig verkohlt: Feuerwehr löscht Balkon-Brand in Dresden

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Gruna hat es am Montagnachmittag auf einem Balkon gebrannt.

Teile des Balkons sind stark verkohlt. © Threads/@feuerwehr_dresden

Gegen 13.05 Uhr war auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Calvinstraße ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache dafür war noch unklar.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, wie Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre gegenüber TAG24 erklärte.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Da der Rauch jedoch vom Balkon in die Wohnung zog, mussten anschließend noch Belüftungsmaßnahmen durchgeführt werden, schrieb die Feuerwehr zuvor auf ihrem Threads-Kanal.

Nach gut einer Stunde konnten die Kameraden wieder abrücken. Im Zuge des Feuerwehreinsatzes wurde die Calvinstraße voll gesperrt.