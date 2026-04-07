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Brandstiftung? Feuerwehr kämpft gegen Flammen in Niedersedlitz

Am Ostermontag kam es in Niedersedlitz (Dresden) zu einem Feuerwehreinsatz.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Am Ostermontag zündeten Unbekannte in der Sosaer Straße in Niedersedlitz (Dresden) mehrere Gegenstände in einem leerstehenden Gebäude an und verursachten infolgedessen einen Großbrand.

Am 6. April kam es in der Sosaer Straße zu einem Brand.
Am 6. April kam es in der Sosaer Straße zu einem Brand.  © Roland Halkasch

Am Nachmittag verschafften sich die unbekannten Personen Zutritt zum Komplex und zündeten in einer der oberen Etagen mehrere Objekte an.

Die Flammen griffen kurze Zeit später auf die Wände des Gebäudes über und beschädigten im Zuge dessen zahlreiche Fenster.

Gegen 15.10 Uhr traf die Feuerwehr am Einsatzort ein und brachte den verheerenden Brand schnellstmöglich unter Kontrolle.

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Wie die Dresdner Polizei mitteilte, wurden bei dem Vorfall keine Menschen verletzt. Die Höhe des Sachschadens konnte bislang noch nicht vollständig festgestellt werden.

Das Feuer griff auf mehrere Fenster über.
Das Feuer griff auf mehrere Fenster über.  © Roland Halkasch
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Zahlreiche Einsatzkräfte waren in Niedersedlitz vor Ort und brachten die Flammen unter Kontrolle.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren in Niedersedlitz vor Ort und brachten die Flammen unter Kontrolle.  © Roland Halkasch

Die Dresdner Polizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es steht der Verdacht von Brandstiftung im Raum.

Titelfoto: Fotomontage/Roland Halkasch

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