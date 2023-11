Havarie auf Dresdner Betriebsgelände! Feuerwehr rückt an, sperrt Straße komplett ab

Die Feuerwehr versuchte unter Atemschutz die havarierte Acetylenflasche wieder zu verschließen. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Am Nachmittag gegen 14.26 Uhr war es auf dem Gelände einer Elektrotechnik-Firma an der Tübinger Straße zu einer Havarie an einer Acetylenflasche gekommen. Daraus entwich unkontrolliert das Gas, was sonst beispielsweise zum Schweißen genutzt wird.

Die Mitarbeiter transportierten die Flasche noch ins Freie, alarmierten dann aber die Feuerwehr.

Die Wetterverhältnisse an diesem Tag sollten die Arbeit der herbeigeeilten Retter allerdings erleichtern:

Wie ein Sprecher am Freitagvormittag mitteilte, verteilte der Wind das austretende Acetylen schnell in der Luft.