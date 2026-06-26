Zwei Brände in einer Nacht: Rauch dringt aus Keller, Baucontainer in Flammen

Dresden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es in Dresden gleich zweimal gebrannt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.

In einem Mehrfamilienhaus drang dichter Rauch aus dem Keller. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, kam es zunächst gegen 22.40 Uhr an der

Curt-Querner-Straße in Strehlen zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Als die Berufsfeuerwehr und die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf eintrafen, drang Rauch aus dem Gebäude. Dieser hatte sich im gesamten Haus ausgebreitet.

Das Feuer in den Kellerboxen konnten die Kameraden zügig löschen. Mehrere Bewohner mussten ins Freie gebracht werden.

Nach derzeitigem Stand wurden mindestens elf Personen durch den Rettungsdienst untersucht. Fünf Bewohner mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Das Gebäude wurde anschließend aufwendig belüftet.