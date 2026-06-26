Zwei Brände in einer Nacht: Rauch dringt aus Keller, Baucontainer in Flammen
Dresden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat es in Dresden gleich zweimal gebrannt. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz.
Wie die Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, kam es zunächst gegen 22.40 Uhr an der
Curt-Querner-Straße in Strehlen zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus.
Als die Berufsfeuerwehr und die Stadtteilfeuerwehr Wilschdorf eintrafen, drang Rauch aus dem Gebäude. Dieser hatte sich im gesamten Haus ausgebreitet.
Das Feuer in den Kellerboxen konnten die Kameraden zügig löschen. Mehrere Bewohner mussten ins Freie gebracht werden.
Nach derzeitigem Stand wurden mindestens elf Personen durch den Rettungsdienst untersucht. Fünf Bewohner mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser eingeliefert werden.
Das Gebäude wurde anschließend aufwendig belüftet.
Baucontainer ging in Dresden-Gorbitz in Flammen auf
Der zweite Brand ereignete sich gegen 1.40 Uhr an der Birkenstraße/Ecke Kirschenstraße in Gorbitz. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand ein Baucontainer an der Giebelseite eines Wohnhauses lichterloh in Flammen.
Das Feuer griff bereits auf die Dämmung der Fassade über. Mit zwei Strahlrohren löschten die Einsatzkräfte den Brand.
Anschließend mussten noch Teile der Dämmung geöffnet werden, um restliche Glutnester abzulöschen.
Da der Wohnblock derzeit saniert wird, kamen keine Personen zu Schaden.
Die Polizei ermittelt in beiden Fällen zur Brandursache.
Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)