Baracken-Brand in Dresden: Feuerwehr gibt Warnung an Bevölkerung heraus

Dresden - Alarm in Zschertnitz! Eine Rauchwolke stieg am frühen Samstagnachmittag über dem Stadtteil empor. Die Integrierte Regionalleitstelle Dresden hatte eine NINA-Warnung herausgegeben.

Eine Rauchwolke über Zschertnitz war am Samstagnachmittag weithin sichtbar. © TAG24

Es war gegen 14.15 Uhr, als die Feuerwehr zur Caspar-David-Friedrich-Straße gerufen wurde, wie Sprecher Michael Klahre (46) auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Vor Ort stellte sich heraus, dass eine leerstehende Baracke von etwa 8 Meter mal 10 Metern Größe aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand stand. Es kam zu einer "starken Geruchsbelästigung", hieß es vonseiten der Feuerwehr. "Der Rauch zieht in Richtung Innenstadt."

Für die Löschmaßnahmen hatten Kameraden zahlreiche Strahlrohre in Stellung gebracht. Auch wurden weitere Kräfte nachgefordert.

Innerhalb weniger Minuten konnten die Flammen erfolgreich bekämpft werden, berichtet Klahre. "Derzeit dauern umfangreiche Restlöscharbeiten an. Hierfür muss das Brandgut aufwendig auseinandergezogen und nach verbliebenen Glutnestern abgesucht werden."