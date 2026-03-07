Baracken-Brand in Dresden: Feuerwehr gibt Warnung an Bevölkerung heraus
Dresden - Alarm in Zschertnitz! Eine Rauchwolke stieg am frühen Samstagnachmittag über dem Stadtteil empor. Die Integrierte Regionalleitstelle Dresden hatte eine NINA-Warnung herausgegeben.
Es war gegen 14.15 Uhr, als die Feuerwehr zur Caspar-David-Friedrich-Straße gerufen wurde, wie Sprecher Michael Klahre (46) auf TAG24-Nachfrage mitteilte.
Vor Ort stellte sich heraus, dass eine leerstehende Baracke von etwa 8 Meter mal 10 Metern Größe aus noch ungeklärter Ursache in Vollbrand stand. Es kam zu einer "starken Geruchsbelästigung", hieß es vonseiten der Feuerwehr. "Der Rauch zieht in Richtung Innenstadt."
Für die Löschmaßnahmen hatten Kameraden zahlreiche Strahlrohre in Stellung gebracht. Auch wurden weitere Kräfte nachgefordert.
Innerhalb weniger Minuten konnten die Flammen erfolgreich bekämpft werden, berichtet Klahre. "Derzeit dauern umfangreiche Restlöscharbeiten an. Hierfür muss das Brandgut aufwendig auseinandergezogen und nach verbliebenen Glutnestern abgesucht werden."
Entwarnung nach rund zwei Stunden
Die Anwohner im Umkreis von einem Kilometer um die Einsatzstelle wurden aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten und Lüftungs- sowie Klimaanlagen auszuschalten. Passanten sollten den Bereich meiden.
Die Rauchentwicklung war trotz erfolgreicher Brandbekämpfung zunächst weiterhin wahrnehmbar. Erst rund zwei Stunden später konnte die Entwarnung erfolgen.
Verkehrsteilnehmer müssen auf der Caspar-David-Friedrich-Straße und der Teplitzer Straße weiterhin mit Behinderungen rechnen. Die Buslinie 85 wird in beide Richtungen zwischen Wasaplatz und Räcknitzhöhe umgeleitet, teilten die DVB via X mit. Die Halte Schurichtstraße, Dora-Stock-Straße und Rubensweg entfallen.
Im Einsatz befanden sich rund 30 Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau sowie Altstadt.
Erstmeldung vom 7. März, 14.44 Uhr. Letzte Aktualisierung am 7. März, 16.30 Uhr.
