Kellerbrand in Cotta: Flammen reißen Bewohner aus dem Schlaf

In der Nacht zu Mittwoch kam es in Dresden-Cotta zu einem Kellerbrand.

Von Isabel Klemt

Dresden - Kurz vor Mitternacht kam es am Dienstag in Dresden-Cotta zu einem Kellerbrand.

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude.
Wie die Polizei Dresden am Mittwochmorgen mitteilte, geriet in einem Mehrfamilienhaus auf der Harthaer Straße 20 eine Kellerbox in Brand. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Dichter Rauch drang aus dem Gebäude, sodass die Feuerwehr rund 35 Bewohner in Sicherheit bringen musste.

Die Feuerwehr war mit Atemschutz im Einsatz und konnte die Flammen mithilfe von Strahlrohren schnell unter Kontrolle bringen.

Einige Mieter wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht, verletzt wurde jedoch niemand.

Die Feuerwehr war mit Atemschutz im Einsatz.
In den Kellerräumen entstand ein leichter Wasserschaden.
Die Feuerwehr musste rund 35 Bewohner in Sicherheit bringen.
In den Kellerräumen entstand ein leichter Wasserschaden. Nach dem anschließenden Lüften war das Gebäude jedoch wieder rauchfrei, sodass die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Während des Einsatzes war die Harthaer Straße voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

