Kerosin entzündet sich: Feuerwehr bei Siemens Energy im Einsatz

Dresden - Während Bauarbeiten musste die Feuerwehr zu Siemens Energy in Dresden-Mickten ausrücken.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren bei Siemens Energy in Dresden-Mickten im Einsatz. © privat/Max L.

Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, hatten sich Reste von Kerosin bei Bauarbeiten entzündet. Mitarbeiter unternahmen daraufhin erste Löschversuche, dennoch breitete sich der Brand weiter aus.

Die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Übigau wurden gegen 10.45 Uhr über die automatische Brandmeldeanlage alarmiert. Da sich das betroffene Gebäude unmittelbar gegenüber der Wache an der Washingtonstraße befindet, trafen die Kameraden unverzüglich an der Einsatzstelle ein.

Bei der Lageerkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich Brandrauch in eine unmittelbar benachbarte Halle sowie in mehrere Büroräume ausgebreitet hatte.

Während der Brand mit einem Strahlrohr gelöscht wurde, musste anschließend der Brandrauch mit mehreren Lüftern aufwendig aus den betroffenen Bereichen entfernt werden.

"Heute hatte die Brandmeldeanlage Schlimmeres verhindert", sagte Feuerwehrsprecher Michael Klahre (46) zu TAG24. Bei einem ähnlichen Einsatz vor einer Woche hatte es sich noch um einen Fehlalarm gehandelt.