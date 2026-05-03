Feuer in Kleingartenanlagen: Zwei Brände sorgen für Einsätze

Dresden - In Dresden musste die Feuerwehr am Samstag und Sonntag zu zwei Bränden in Kleingartenanlagen ausrücken.

In Dresden-Nickern geriet eine Gartenlaube in Brand. © Feuerwehr Dresden

Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es am Samstagmorgen gegen 8.52 Uhr in einem Kleingartenverein am Moränenende in Dobritz zu einem Brand.

Dort war eine etwa fünf Quadratmeter große Hecke in Flammen aufgegangen und drohte, auf eine Gartenlaube überzugreifen.

Die Einsatzkräfte konnten die Ausbreitung jedoch mit einem Strahlrohr verhindern und den Brand schnell löschen.

Nicht so glimpflich verlief jedoch ein weiterer Einsatz am Sonntag gegen 1.38 Uhr auf der Fritz-Meinhardt-Straße in Nickern.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in einer Kleingartenanlage eine Gartenlaube in Brand.