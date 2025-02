Küchenbrand in der Neustadt: Person leicht verletzt!

Dresden - Am Montagnachmittag geriet eine Küche im Dresdner Stadtteil Neustadt in Brand!

Gegen 16.10 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Leonhard-Straße ein Brand aus. © Roland Halkasch

Gegen 16.10 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Leonhard-Straße ein Brand aus, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Abend gegenüber TAG24 bestätigte.

Die Dresdner Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer, das in der Küche der betroffenen Wohnung ausgebrochen war, zügig unter Kontrolle bringen.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein angelassener Herd den Brand verursacht haben.