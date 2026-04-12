Lauben in Flammen: Feuerwehr seit dem Morgen in Kleingartenverein im Einsatz

Dresden - Die Feuerwehr ist am Sonntag seit den Morgenstunden in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Friedrichstadt im Einsatz. Dort brannten gegen 8.19 Uhr mehrere Lauben.

Die Feuerwehr versuchte, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. (Symbolbild) © Feuerwehr Dresden

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf der Altonaer Straße im Kleingartenverein Emmerich-Ambroß standen bereits zwei Gartenlauben in Vollbrand.

Auch benachbarte Gebäude wurden von den Flammen angegriffen, wie die Feuerwehr berichtet.

Die Feuerwehrkräfte versuchten, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers. Dennoch wurden mehrere Lauben zerstört.

"Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung wurden rund 80 Meter Schlauchleitung verlegt. Die Nachlöscharbeiten dauern an", heißt es.