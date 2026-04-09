Feuerwehreinsatz beendet: ABC-Alarm an Dresdner Schule ohne klare Ursache

Dresden - ABC-Alarm an Dresdner Schulzentrum! Die Feuerwehr war seit Mittag in der Johannstadt beschäftigt, nachdem mehrere Personen über Unwohlsein klagten. Das Gebäude wurde daraufhin komplett geräumt. Mittlerweile ist der Einsatz beendet.

Seit Donnerstagmittag lief der Großeinsatz der Feuerwehr an einem Schulzentrum in der Johannstadt. © xcitepress/Finn Becker

Im Schulzentrum litten mehrere Personen plötzlich unter Unwohlsein, Erbrechen und Reizungen der Atemwege. Insgesamt wurden 15 Menschen vom Rettungsdienst gesichtet, drei davon mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie Sprecher Michael Klahre von der Dresdner Feuerwehr auf TAG24-Anfrage erklärte, erkundeten die Einsatzkräfte seit 13.15 Uhr die Lage in dem Schulzentrum an der Gerokstraße. Die Ursache sei bisher nicht bekannt und werde untersucht.

Trupps der Feuerwehr betraten dabei unter Atemschutz und mit speziellen Messgeräten das Schulzentrum und brachten noch im Gebäude befindliche Personen ins Freie.

Die Suche nach der Ursache ist aufwendig - der Gebäudekomplex ist groß und weit verzweigt. Bisher konnten bei den Erkundungs- und Messmaßnahmen keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

"Die Lage ist statisch", so Klahre. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit würde nicht bestehen.

Anfangs war die Feuerwehr mit rund 90 Kräften vor Ort, am Nachmittag wurde die Zahl reduziert. Mittlerweile ist der Einsatz beendet - offenbar ohne ein abschließendes Ergebnis.