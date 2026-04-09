Feuerwehreinsatz beendet: ABC-Alarm an Dresdner Schule ohne klare Ursache

20.022 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Feuerwehr rückte am Donnerstagnachmittag zu einem ABC-Alarm in einem Schulzentrum in der Dresdner Johannstadt aus.

Von Anne-Sophie Mielke, Isabel Klemt

Dresden - ABC-Alarm an Dresdner Schulzentrum! Die Feuerwehr war seit Mittag in der Johannstadt beschäftigt, nachdem mehrere Personen über Unwohlsein klagten. Das Gebäude wurde daraufhin komplett geräumt. Mittlerweile ist der Einsatz beendet.

Seit Donnerstagmittag lief der Großeinsatz der Feuerwehr an einem Schulzentrum in der Johannstadt.
Seit Donnerstagmittag lief der Großeinsatz der Feuerwehr an einem Schulzentrum in der Johannstadt.  © xcitepress/Finn Becker

Im Schulzentrum litten mehrere Personen plötzlich unter Unwohlsein, Erbrechen und Reizungen der Atemwege. Insgesamt wurden 15 Menschen vom Rettungsdienst gesichtet, drei davon mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Wie Sprecher Michael Klahre von der Dresdner Feuerwehr auf TAG24-Anfrage erklärte, erkundeten die Einsatzkräfte seit 13.15 Uhr die Lage in dem Schulzentrum an der Gerokstraße. Die Ursache sei bisher nicht bekannt und werde untersucht.

Trupps der Feuerwehr betraten dabei unter Atemschutz und mit speziellen Messgeräten das Schulzentrum und brachten noch im Gebäude befindliche Personen ins Freie.

Dresden: Mehrere Reanimationseinsätze: Feuerwehr und Rettungsdienst kommen nicht zur Ruhe
Dresden Feuerwehreinsatz Mehrere Reanimationseinsätze: Feuerwehr und Rettungsdienst kommen nicht zur Ruhe

Die Suche nach der Ursache ist aufwendig - der Gebäudekomplex ist groß und weit verzweigt. Bisher konnten bei den Erkundungs- und Messmaßnahmen keine Auffälligkeiten festgestellt werden.

"Die Lage ist statisch", so Klahre. Eine Gefahr für die Öffentlichkeit würde nicht bestehen.

Anfangs war die Feuerwehr mit rund 90 Kräften vor Ort, am Nachmittag wurde die Zahl reduziert. Mittlerweile ist der Einsatz beendet - offenbar ohne ein abschließendes Ergebnis.

Rund 90 Einsatzkräfte waren vor Ort.
Rund 90 Einsatzkräfte waren vor Ort.  © xcitepress/Finn Becker
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Großeinsatz in Johannstadt sorgt für Verkehrseinschränkungen

In dem Schulzentrum an der Gerokstraße klagten mehrere Personen plötzlich über Unwohlsein.
In dem Schulzentrum an der Gerokstraße klagten mehrere Personen plötzlich über Unwohlsein.  © xcitepress/Finn Becker

Vor Ort kam es aufgrund des Einsatzes zu Verkehrseinschränkungen, von denen auch der öffentliche Nahverkehr betroffen war. Die Gerokstraße musste zunächst komplett gesperrt werden.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe teilten auf "X" (ehemals Twitter) mit, dass die Tram-Linie 6 in Richtung Güntzplatz ab der Haltestelle "Fetscherplatz" über "Krankenhaus St. Joseph-Stift" bis zum "Straßburger Platz" umgeleitet wurde. Von dort verkehrt sie als Linie 13 weiter nach Prohlis.

Auch die Linie EV6 konnte in beide Richtungen ab der Haltestelle "Anton-/Leipziger Str." nur noch bis "Gerokstraße“ fahren.

Dresden: Völlig verkohlt: Feuerwehr löscht Balkon-Brand in Dresden
Dresden Feuerwehreinsatz Völlig verkohlt: Feuerwehr löscht Balkon-Brand in Dresden

Die Umleitung wurde inzwischen um 16.26 Uhr aufgehoben. Mit Verspätungen ist jedoch weiterhin zu rechnen.

Originaltext von 14.01 Uhr, zuletzt aktualisiert um 17.27 Uhr.

Titelfoto: Bildmontage:xcitepress/finn becker (2)

Mehr zum Thema Dresden Feuerwehreinsatz: