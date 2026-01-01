Massenanfall an Verletzten gemeldet: Dresdner Feuerwehr eilt zu Pflegeheim

Dresden - Viel Blaulicht in der Dresdner Neustadt: Am Donnerstagabend hat die Brandmeldeanlage vom Pflegeheim "Hansahaus" am Schlesischen Platz ausgelöst.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Donnerstagabend zum Pflegeheim "Hansahaus" an. © FW Dresden

Aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung im Keller und einer möglichen Evakuierung von über 90 Bewohnern wurde ein Massenanfall an Verletzten ausgelöst, was die Nachalarmierung weiterer Kräfte zur Folge hatte.

Vor Ort stellte sich dann heraus, dass Laub und Unrat in einem Lichtschacht aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen standen. "Der dabei entstandene Brandrauch zog in den Kellerbereich und führte zu einer großflächigen Rauchbeaufschlagung", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (46).

Die Löschmaßnahmen seien schnell erfolgreich gewesen. Nun müsse der Rauch so entfernt werden, dass es keine Beeinträchtigungen für die Bewohner gebe. "Zu diesem Zweck wurde von der Feuer- und Rettungswache Striesen der Abrollcontainer 'Lüfter' nachgefordert."

Dieser verfüge über Spezialtechnik, die ein gezieltes Be- und Entlüften von Gebäudebereichen ermögliche. "Verletzte sind nicht zu beklagen", so Klahre weiter.