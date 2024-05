02.05.2024 09:13 5.020 Mehrere Feuerwehr-Einsätze in der Nacht: Bewohner nach Brand verletzt

Am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag kam es in Dresden zu mehreren Feuerwehreinsätzen.

Von Linda Drewanz

Dresden - Aufregung mitten in der Nacht im Süden der Johannstadt. Dort brannte es in einer Wohnung. In der Nacht musste die Feuerwehr auf die Wintergartenstraße ausrücken. © Roland Halkasch Gegen Mitternacht fingen Möbel an zu brennen - warum ist noch unklar. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte das Haus, und konnte die Flammen anschließend löschen. Die Wohnung musste danach belüftet werden, um den giftigen Brandrauch zu entfernen. Der Mieter wurde verletzt und musste in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Dresden Feuerwehreinsatz Land unter in Dresden: Rohrbruch flutet Tiefgaragen in der Neustadt! Nach dem Einsatz konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Ermittlungen zur Brandursache laufen. Insgesamt 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Brand hinterließ deutliche Spuren. © Roland Halkasch Weitere Einsätze für die Dresdner Feuerwehr Zuvor gab es einen Einsatz auf der Rockauer Straße in Niederpoyritz. Nachdem dort am Abend auf einem Balkon mit einer Gasflasche hantiert worden war, kam es zu einer Verpuffung. Die Flammen breiteten sich auch auf den darüber liegenden Holzbalkon aus. Laut Polizei brach das Feuer in einem Gasgrill aus. Ein 60-Jähriger wurde verletzt. Ein Ausbreiten auf den Dachstuhl konnte verhindert werden. "Um an verborgene Glutnester zu gelangen, mussten Teile der Holzverkleidung des oberen Balkons entfernt werden", so die Feuerwehr. Zwei Personen wurden gerettet, blieben augenscheinlich unverletzt. Zwei weitere Einsätze gab es noch in der Nacht. Zum einen brannte auf einem Balkon auf der Budapester Straße (Südvorstadt) Bettwäsche, zum anderen kam es in einer Gartenanlage auf der Maxim-Gorki-Straße (Pieschen) zu einem Feuer. Dort brannte eine Laube lichterloh. Beide Brände konnten gelöscht werden, die Ermittlungen zu den Ursachen laufen.

Titelfoto: Roland Halkasch