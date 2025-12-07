 11.240

Mehrere Müllcontainer und Auto fackeln ab: Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr Dresden wurde in der Nacht zu mehreren Brandeinsätzen im gesamten Stadtgebiet alarmiert. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hinweise.

Von Chris Pechmann

Dresden - Die Feuerwehr hat sich in der Nacht zu Samstag um mehrere brennende Müll- und Papiercontainer im Stadtgebiet kümmern müssen. Auch ein Auto loderte. Verletzt wurde niemand. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nach Angaben der Polizei wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. Auch ein Zusammenhang der Brände werde geprüft, hieß es am Sonntag.

Laut Feuerwehr brannte etwa gegen 3.30 Uhr eine 200-Liter-Mülltonne auf der Melanchthonstraße in der Neustadt.

Wenige Minuten später stand eine 1000-Liter-Tonne auf der Hoyerswerdaer Straße in Flammen. Kurz darauf wurden Einsatzkräfte zur Wigardstraße gerufen. Hier brannte ein geparkter Kia Sportage im Motor- sowie Innenraum.

Etwa 4.40 Uhr fackelte ein 1000-Liter-Behälter auf einem Müllplatz der Hochschulstraße (Südvorstadt) ab. Auf der Bergstraße weiter südlich brannten zwei Altpapiercontainer.

Die Feuerwehr löschte alle Brände erfolgreich.

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Erstmeldung vom 6. Dezember 2025, 10.30 Uhr; letzte Aktualisierung 7. Dezember 2025, 9.52 Uhr.

