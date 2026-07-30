Mitten in der Nacht: Anwohner im Dresdner Süden müssen plötzlich Haus verlassen

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Alarm in Dresden-Kleinpestiz! In der Nacht auf Donnerstag mussten Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus auf den Burkersdorfer Weg ausrücken.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Alarm in Dresden-Kleinpestiz! In der Nacht auf Donnerstag mussten Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus auf den Burkersdorfer Weg ausrücken.

Am Burkersdorfer Weg in Kleinpestiz brachte sich die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag wegen eines Brandes in Stellung.
Am Burkersdorfer Weg in Kleinpestiz brachte sich die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag wegen eines Brandes in Stellung.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war kurz vor 2 Uhr ein Kellerbrand ausgebrochen. Konkret soll dort ein Abteil in Flammen gestanden haben.

Dem Sprecher zufolge gab es glücklicherweise keine Verletzten. Ein Foto-Reporter berichtet davon, dass mehrere Wohnungen verqualmt waren, als die Kameraden der Feuerwehr eintrafen.

Zwei Bewohner hätten gerettet werden müssen. Andere Mieter seien dagegen bereits selbst ins Freie geflüchtet.

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Insgesamt sollen drei Personen durch den Rettungsdienst untersucht worden sein. Die Brandbekämpfung selbst sei zügig abgeschlossen gewesen. Im Anschluss hätten noch umfassende Belüftungsmaßnahmen stattgefunden.

Im Keller eines Mehrfamilienhauses mussten die Kameraden ein Feuer bekämpfen.
Im Keller eines Mehrfamilienhauses mussten die Kameraden ein Feuer bekämpfen.  © Roland Halkasch
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Im Einsatz befanden sich die Wachen Altstadt, Übigau und Albertstadt. Ein Brandursachenermittler soll laut Polizei am Donnerstag die Arbeit aufnehmen.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch (2)

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