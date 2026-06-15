Mustang kommt von Straße ab und kracht frontal gegen Baum

Dresden - Ein Ford Mustang ist am Sonntagabend im Dresdner Stadtteil Pillnitz von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht.

Ein Ford Mustang ist am Sonntagabend in Pillnitz gegen einen Baum geprallt. © Feuerwehr Dresden

Wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte, wurden Einsatzkräfte gegen 19.50 Uhr zum Einsatzort auf der Lohmener Straße alarmiert.

Als die Stadtteilfeuerwehr Pillnitz vor Ort eintraf, wurde der Mustang-Fahrer bereits vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr sicherte währenddessen die Unfallstelle ab und kontrollierte das demolierte Fahrzeug. Die Lohmener Straße musste dabei zeitweise voll gesperrt werden.