Parkplatz-Ärger in Freital: Baum kracht plötzlich auf Autos

Der Baum begrub vier Autos unter sich. © Roland Halkasch

Ärgerlich für die betroffenen Autofahrer.

Am Donnerstagmittag kam es in der Nähe des Einkaufszentrums Weißeritz-Park in Freital-Hainsberg zu einem Feuerwehreinsatz. Auf einem Parkplatz an der Straße An der Kleinbahn kam ein Baum ins Wanken, riss einen anderen mit sich und krachte voll auf vier dort parkende Autos.

Ein Fall für die Kameraden: Mittels Kettensäge entfernten sie behutsam das Geäst. Auch eine Drehleiter wurde vorsorglich in Position gebracht, um die Autos nicht noch mehr zu beschädigen, hieß es auf TAG24-Nachfrage von der Freiwilligen Feuerwehr Freital. Nach rund anderthalb Stunden war der schweißtreibende Einsatz beendet.

Der Besitzer eines weißen Range Rover Evoques hatte richtig Pech: Sein Auto wurde am Dach erwischt, hat womöglich nur noch Schrottwert. Für die drei anderen Autos ging es glimpflicher aus - sie wurden nur leicht beschädigt.

Verletzt wurde niemand.