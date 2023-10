Passant sieht Flammen und alarmiert Notruf: Was die Feuerwehr vor Ort findet, überrascht

Dresden - In Dresden hat die Feuerwehr einen ungewöhnlichen Einsatz im Stadtteil Räcknitz erlebt.

Die Feuerwehr war mit 64 Einsatzkräften angerückt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Ein Passant hatte am vergangenen Freitagvormittag gegen 8.20 Uhr den Notruf alarmiert, da er Flammen in einem Gebäude an der Zeunerstraße gesehen hatte.

Schnell war klar, dass es sich bei der Adresse um ein Forschungsinstitut handelt. Gemäß dem Einsatzplan rückten daraufhin 64 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr an.

Als die Retter ankamen, konnten sie aber zunächst keinen Brand feststellen. Auch die automatische Brandmeldeanlage hatte nicht ausgelöst.

Trotzdem erkundeten die Einsatzkräfte das Gebäude und entdeckten in einem Raum ein Smartboard, auf welchem eine lodernde Flamme als Bildschirmschoner zu sehen war.