17.07.2023 11:51 1.640 Rauchsäule über Dresden: Feuerwehr sperrt Bahnstrecke

In Dresden war es am Wochenende zu einem Bodenbrand an der Bahnstrecke Hellerberge gekommen.

Von Anne-Sophie Mielke

Dresden - Aufregung am Wochenende in der Landeshauptstadt: Überm Gebiet Hellerberge stand eine dichte Rauchsäule. Die Rauchsäule war schon von weiter Entfernung aus zu erkennen. © Roland Halkasch Am Samstagabend gegen 19.12 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf zu einem Brand an der Bahnstrecke in Hellerberge ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits ein Waldgebiet einer Fläche von 40 mal 30 Metern in Flammen. Dabei handelte es sich um ein sogenanntes Bodenfeuer. Zunächst wurde vorsorglich die Bahnstrecke gesperrt und eine Wasserversorgung über mehrere Hundert Meter aufgebaut. Dann gingen die Einsatzkräfte mit fünf Strahlrohren unterschiedlicher Größe gegen das Feuer vor. Auch Dunghaken kamen zum Einsatz, um den Boden zu eröffnen. Anschließend löschten die Kameraden mit einem sogenannten Netzmittel, was aus Wasser und einem Tensid besteht und ein effektiveres Löschen möglich macht. Gegen 22.58 Uhr war das Bodenfeuer schließlich vollständig gelöscht. Vor Ort waren insgesamt 20 Kräfte der Feuer- und Rettungswache Albertstadt und der Stadtteilfeuerwehr Klotzsche im Einsatz.

Titelfoto: Roland Halkasch