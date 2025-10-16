 12.120

Rauchsäule über Dresden: Limousine auf Nossener Brücke in Flammen

Auf der Nossener Brücke stadteinwärts hat ein BMW 318i Feuer gefangen. Die Feuerwehr schaffte es, den Brand schnell zu löschen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Dresden - Feuer auf der Nossener Brücke! Aufgrund eines brennenden BMW gab es am Donnerstagnachmittag stadteinwärts zwischenzeitlich kein Weiterkommen für Autofahrer.

Am frühen Donnerstagnachmittag stieg eine große Rauchsäule über Dresden auf.  © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, fing der BMW während seiner Fahrt über die Nossener Brücke gegen 13.25 Uhr Feuer.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, stand das Auto bereits vollständig in Flammen. Glücklicherweise konnte die Feuerwehr den Brandherd binnen weniger Minuten ersticken, doch von dem BMW war nach dem Einsatz nicht mehr viel übrig.

Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus, da das Auto erst während der Fahrt Feuer gefangen hatte. Somit wird angenommen, dass ein technischer Defekt den zerstörerischen Brand ausgelöst haben muss.

Zwischenzeitlich kam es aufgrund des Feuerwehreinsatzes zu erheblichen Verkehrseinschränkungen.

Laut einem Post der DVB auf X konnte der Feuerwehreinsatz gegen 15.18 Uhr erfolgreich abgeschlossen werden.

Selbst das schnelle Eintreffen der Feuerwehr verhinderte nicht, dass der BMW vollständig ausbrannte.  © Roland Halkasch
Bei dem Auto handelt es sich mutmaßlich um einen BMW des Modells 318i.  © Roland Halkasch
Glücklicherweise konnte sich der Fahrer noch rechtzeitig aus dem Feuer-Auto befreien.  © Roland Halkasch

Der Fahrer des BMW konnte laut einem Sprecher der Feuerwehr aus dem Auto flüchten, ehe die Flammen ihm etwas anhaben konnten.

Noch vor Ort musste er durch ein Team des Rettungsdienstes medizinisch betreut werden, weil er unter schwerem Schock stand.

Titelfoto: Fotomontage: Roland Halkasch

