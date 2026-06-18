Rauchwolke über Dresden: Feuer in Kleingartenanlage

Dresden - Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage an der Dohnaer Straße in Leubnitz-Neuostra ausrücken. Eine Rauchwolke war in Teilen der Stadt zu sehen.

Eine Rauchwolke war während des Brandes zu sehen. © Screenshot/Feuerwehr/Threads

Ein Holzanbau an einer Gartenlaube stand in Flammen, wie die Feuerwehr auf Threads mitteilte.

Weiter heißt es: "Außerdem ist nach einem Knall das deutliche Abströmgeräusch einer Gasflasche zu hören. Aus sicherer Entfernung nehmen mehrere Trupps unter Atemschutz die Brandbekämpfung auf."

Das Feuer breitete sich rasch aus, griff auch auf das Dach des Nachbargebäudes über.

Die Kameraden konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und mit den Restlöscharbeiten beginnen.